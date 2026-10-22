Η Εύη Δρούτσα μίλησε για όλους και για όλα στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Η γνωστή στιχουργός μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για το «πείραγμα» on air στη Μαρία Αντωνά στο Mega Νon Stop.

Αρχικά, η Εύη Δρούτσα είπε: «Τη Μαρία Αντωνά την ξέρω πολύ καιρό. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, μια πάρα πολύ καλή νοικοκυρά και πάρα πολύ καλή μαγείρισσα. Δηλαδή είπα του Γιώργου, “είσαι τυχερός ρε που σου έτυχε η Μαρία”. Πάρα πολύ καλό παιδί. Τους κάνω πλάκα, έχω πολύ καλή σχέση μαζί της».

Για τη διαμάχη Παπανώτα-Πετρογιάννη: «Ο Παπανώτας έχε υπόψη σου, έχει κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά. Γιατί έχει μια ήσυχη ζωή εκτός των τηλεοπτικών. Πολύ ήσυχη ζωή. Άμα κινηθεί νομικά, εκείνη θα χάσει. Ο Παπανώτας δεν θα χάσει. Γιατί είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά και είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πολλές συμπάθειες και είναι κάτι σαν εμένα. Τα λέει σταράτα, δεν καταλαβαίνει. Τώρα, αυτό που κάνει η Πετρογιάννη εμένα δεν μ’ αρέσει. Δεν τα βάζεις με αυτούς που δεν μπορείς να τα βάλεις. Και γενικώς δεν τα βάζεις με κανένα».

Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό: «Το είδα. Ναι, δεν μ’ άρεσε. Και μάλιστα μίλησα χθες με τον Μάριο τον Ψιμόπουλο που έχει γράψει το τραγούδι, τη μουσική και του λέω, “Μάριε, δεν μ’ άρεσε αυτό”. Όταν καίγεται η πόλη πας και κάνεις το κλιπ, το κλιπ εκεί πέρα για να φανεί ο Πύργος του Άιφελ. Πρώτα από όλα να σου πω κάτι; Το 99,9% έχουν πάει στο Παρίσι. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει μια καριέρα, την κυνηγάει. Απ’ ότι βλέπω έχει απήχηση. Δεν ξέρω πώς την έχουν την απήχηση. Μπορεί να την έχει. Αρέσει στον κόσμο».

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, η Κίμπερλι. Και μπορούσε να μην τη στηρίξει ρε παιδί μου, άμα δεν ήθελε. Να πει “ναι, το άκουσα κι εγώ και λυπάμαι πάρα πολύ”. Από κει και πέρα μπορεί να πάρει κάποιον να του πει πώς πρέπει να κάνει κάποια πράγματα».

Για Βίσση-Καρβέλα: «Εγώ τους ξέρω αρκετά καλά γιατί όταν χωρίσανε μια φορά με πήρε ο Νίκος και μου είπε “θέλω να της κάνουμε το δίσκο μαζί. Θέλω λίγο διαφορετικός να είναι ο στίχος. Θέλω να το γράψουμε μισό μισό”. Τον λατρεύω τον Νίκο. Χώρια που κανένας δεν ξέρει ότι γράφει μυθιστορήματα. Είναι πάρα πολύ καλός στην ποίηση. Δεν θέλω να πω ποιος έκανε λάθος, αλλά μπορεί και η Άννα να το ‘κανε πιο πολύ. Να πήρε, πήγε να ανοίξει ξέρω ‘γώ με, με την οικογένεια Κούστα, με αυτό. Δεν μίλησε με τον Νίκο να ξέρει τι κάνει. Ο Νίκος Καρβέλας παραγκωνίστηκε. Ο Νίκος έκανε την Άννα και η Άννα τραγούδησε όλα τα τραγούδια του Νίκου».

govastiletto.gr – Εύη Δρούτσα για Βίσση – Καρβέλα: «Kάθε φορά που χωρίζανε, η Άννα έκανε πίσω – Είναι εξωτερικός ο παράγοντας που τους έφτασε εδώ»