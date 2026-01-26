Θύμα μιας καλοστημένης απάτης έπεσε η Εύη Δρούτσα, η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν “φτερά” μέσα από το ίδιο της το σπίτι. Επιτήδειοι, που εμφανίστηκαν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να την παραπλανήσουν και να αφαιρέσουν το ποσό των 22.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή “Το Πρωινό”, η στιχουργός έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση κατά των δραστών.

Η Εύη Δρούτσα, μιλώντας στην Μάρω Κανελλάκη ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Μιλούσα από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 στο τηλέφωνο. «Τι κάνει ο φούρνος σου;». Μα δεν έχω φούρνο, λέω, ένα φουρνάκι έχω. Δήθεν ότι όλα χαλάγανε εδώ μέσα. Το φουρνάκι όντως δεν έπαιρνε μπρος. «Έχεις κοσμήματα;» Λέω, όχι, κάτι ασημένια έχω… Τι τα θέλουν; Δε σε νοιάζουν, λέω, τα κοσμήματα. Βάλ’ τα σε αλουμινόχαρτο, εδώ… Είχα βγάλει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μου τον πήρε. Κάτι χτυπάει, κάτι χτυπάει. Λέει, οι δίσκοι μου. Θες να τους κατεβάσω τους δίσκους, να τους βάλω σε αλουμινόχαρτο; Τρελίτσα, λέω, είσαι;

Μου λέει κράτα το σκυλί. Μα δεν μπορώ άλλο να κρατήσω το σκυλί, είναι βαρύ. Όχι, κρατάτε το, κρατάτε το. Βάλε τα χρυσαφικά, βάλε το πορτοφόλι σου. Κοίταξε, μου λέει, στα λεφτά έχουμε πρόβλημα τώρα. Γιατί τα λεφτά έχουν ένα ασημένιο, τι μου ‘πε εκεί… Βάλ’ τα μέσα σε αλουμινόχαρτο. Μου λέει, βάλ’ τα στο σακουλάκι και σκέπασε τα μ’ ένα χαλάκι.

Και μου λέει μετά, τώρα βγες να δεις από την πόρτα να τα πάρεις. Λέω, ποια να πάρω; Δεν υπάρχει τίποτα. Τα ‘χασα όλα, λέω, πώς θα έρθουν πίσω; Θα τα βρεις σε μία ώρα, μου λέει, στο μπαλκόνι σου. Μιλούσαμε 4 ώρες στο τηλέφωνο. Αφού λέω, ρε παιδιά, δεν έχω μπαταρία. Φορτίστε τη μαζί, λέει, και μιλάμε. Φόρτισα κι εγώ, το ζώον… Αυτή με πήρε και μου είπε «είστε η Εύη Δρούτσα;». Ήταν όλα τόσο πειστικά. Και ήταν απάνω που έγινε όλο αυτό το θέμα εδώ, στη Γλυφάδα, που λέω, μπορεί να έχει δίκιο».

govastiletto.gr – Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Της πήραν 22.000 ευρώ από το σπίτι της «μαϊμού» τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ