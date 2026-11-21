Τις δραματικές στιγμές που έζησε την ημέρα της κλοπής σε βάρος της περιέγραψε η Εύη Δρούτσα. Τον περασμένο Ιανουάριο, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 25.000 ευρώ από το σπίτι της, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η γνωστή στιχουργός, οι απατεώνες την τρομοκράτησαν ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης. Εκμεταλλευόμενοι τον πανικό και την αναστάτωσή της, την έπεισαν να τοποθετήσει το χρηματικό ποσό έξω από την πόρτα του σπιτιού της, απ’ όπου και το άρπαξαν.

«Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ. Εγώ παρ’ όλα αυτά είμαι σε μία άλλη εταιρεία αλλά μου είπαν ότι δεν έχει σημασία. Εκείνη την ημέρα έβρεχε καταρρακτωδώς και μου είπαν ότι υπάρχει περίπτωση να καούν τα ηλεκτρικά μου. Εκείνοι είχαν κατέβει ήδη κάτω την ασφάλεια και είχαν απενεργοποιήσει τα πάντα», ανέφερε αρχικά η Εύη Δρούτσα στην «Κοινωνία Άνω Κάτω», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Συνεχίζοντας την περιγραφή, η στιχουργός σημείωσε πως ανοιγόκλειναν τον γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος για να την πείσουν ότι υπήρχε βλάβη και, τρομοκρατώντας την με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, την έκαναν να αφήσει τα χρήματα στο χαλάκι έξω από την πόρτα της.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

«Εκείνη την ημέρα μόλις είχα πληρωθεί για τα δικαιώματα των τραγουδιών μου. Εγώ έφταιγα αλλά δεν κατάλαβα ποτέ τι γινόταν. Είχαν πάει στο ρολόι μου και το ανοιγόκλειναν για να με πείσουν ότι κάτι έχει χαλάσει. Μου πήραν 25.000€. Αυτά είναι χρήματα που παίρνω δύο φορές τον χρόνο για τα δικαιώματα των τραγουδιών. Μου είπαν κάποια στιγμή να βγάλω ότι έχω έξω στα χαλάκι και εγώ το έκανα. Τα είχα χάσει. Μου είπαν ότι αν δεν τα έβγαζα έξω θα καιγόταν το σπίτι», συμπλήρωσε.

Τέλος, η Εύη Δρούτσα αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, καθώς τα χρήματα που της έκλεψαν ήταν απαραίτητα για τη διαβίωσή της, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την αστυνομία. «Ήμουν από τους πρώτους και δεν είχα ακούσει ότι συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Επειδή είμαι και μόνη μου στο σπίτι, έχω κάποιες φοβίες σαν άνθρωπος οπότε δεν το σκέφτηκα πολύ. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τα χρήματα, δεν είχα καμία ενημέρωση από την αστυνομία. Με αυτά τα χρήματα ζούσα», κατέληξε.

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