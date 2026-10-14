Η συμμετοχή στη Eurovision είναι ένα από τα όνειρα που θα ήθελε να πραγματοποιήσει η Εύη Κουλκουβίνη, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η τραγουδίστρια μίλησε στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη για την πορεία της στη μουσική, τις σπουδές της στη νοσηλευτική και το είδος τραγουδιού με το οποίο θα ήθελε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η Εύη Κουλκουβίνη ασχολείται με το τραγούδι από το 2017, ενώ από το 2021 άρχισε να εμφανίζεται σε μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα.

Το λαϊκό τραγούδι αποτελεί βασικό κομμάτι του ρεπερτορίου της, το οποίο περιλαμβάνει από μπαλάντες, μέχρι ζεϊμπέκικα και χασάπικα.

Το τραγούδι που θα ήθελε να παρουσιάσει στη Eurovision

Όταν η Ανθή Βούλγαρη τη ρώτησε αν θα ήθελε να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, η τραγουδίστρια απάντησε χωρίς δισταγμό: «Το δηλώνω. Θέλω, ναι».

Όπως εξήγησε, θα προτιμούσε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι με ελληνικό στίχο, το οποίο θα συνδύαζε την παραδοσιακή μουσική με στοιχεία μπαλάντας. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως περιγράφει το προσωπικό της όνειρο και όχι κάποιο σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

«Σου λέω πώς το έχω φανταστεί εγώ τώρα μόνο», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια το ύφος που θα ήθελε να έχει η συμμετοχή της: «Κάτι ατμοσφαιρικό, συγκινητικό, να σ’ ακουμπήσει. Δεν θέλω ρούμπα».

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στην Κλαυδία, με την Εύη Κουλκουβίνη να συμφωνεί πως μια ανάλογη μουσική προσέγγιση βρίσκεται κοντά σε αυτό που έχει φανταστεί για τον διαγωνισμό.

Οι σπουδές στη νοσηλευτική και η πρώτη εμφάνιση σε ταβέρνα

Παράλληλα με την αγάπη της για το τραγούδι, η Εύη Κουλκουβίνη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη νοσηλευτική, χωρίς τελικά να ακολουθήσει επαγγελματικά αυτόν τον κλάδο.

«Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη νοσηλευτική, να σου πω την αλήθεια. Από το σχολείο ξεκίνησα να τραγουδάω. Μετά πήγα να σπουδάσω, δούλευα και εκεί. Πήρα το πτυχίο μου και η δουλειά εξελισσόταν παράλληλα», αποκάλυψε.

Τα πρώτα της βήματα στο επαγγελματικό τραγούδι έγιναν με τη βοήθεια του πατέρα της, ο οποίος τη σύστησε σε μια ταβέρνα στο χωριό τους.

«Στην πρώτη δουλειά ουσιαστικά με έβαλε ο μπαμπάς. Στο χωριό, σε μια ταβέρνα εκεί μαζί με τον μπαμπά», είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένειά της τη στήριξε από την αρχή, φροντίζοντας παράλληλα να έχει ένα σταθερό εφόδιο για το μέλλον. «Φρόντιζαν πάντα να με έχουν προσγειωμένη και η μαμά και ο μπαμπάς, έτσι ώστε να νιώθω εγώ ασφάλεια πρώτα απ’ όλα με το πτυχίο μου, ας πούμε», πρόσθεσε.