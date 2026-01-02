Η Εύη Βατίδου επέλεξε έναν ιδιαίτερα ζεστό τρόπο για να καλωσορίσει το 2026, δημοσιεύοντας την πρώτη της φωτογραφία για τη νέα χρονιά με τον γιο και την κόρη της.

Η γνωστή προσωπικότητα, που συχνά μοιράζεται πτυχές της καθημερινότητάς της στα social media, αυτή τη φορά έβαλε στο επίκεντρο την οικογένεια, με μια απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση.

Το 2025 ήταν μια απαιτητική χρονιά για εκείνη και τα παιδιά της, καθώς τον Φεβρουάριο έχασαν τον πατέρα τους, Αλέξη Κούγια. Παρά τις δυσκολίες, ο Χρήστος και η Μάιρα δείχνουν να αφήνουν πίσω τα δύσκολα, προχωρώντας με αισιοδοξία στο νέο έτος.

Govastiletto.gr – Εύη Βατίδου: Με τι ασχολείται σήμερα η πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια – Η αποκάλυψη on camera