Με άκρως οικογενειακή διάθεση γιόρτασε η Εύη Βατίδου τη φετινή Παραμονή Χριστουγέννων 2025, έχοντας στο πλευρό της τα δύο της παιδιά, τον Χρήστο και τη Μάιρα Κούγια.

Το πρώην μοντέλο και τα παιδιά της επέλεξαν να διασκεδάσουν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, με την Εύη Βατίδου να αποτυπώνει το κλίμα ενότητας της οικογένειας μέσα από στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram. Σε ένα από τα βίντεο, η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τις επιτυχίες του καλλιτέχνη μαζί με τα παιδιά της, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και δημόσια τις πιο θερμές ευχές στον γιο της, Χρήστο, ο οποίος γιόρταζε την ονομαστική του εορτή ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι φετινές γιορτές άλλωστε είναι πολύ διαφορετικές για όλη την οικογένεια, αφού είναι οι πρώτες γιορτές που περνούν από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Κούγιας.

