Η Εύη Βατίδου προχώρησε σε νομικές και θεσμικές ενέργειες, αντιδρώντας στον τρόπο με τον οποίο, όπως καταγγέλλει, παρουσιάζονται τηλεοπτικά οι εξελίξεις γύρω από τη δικαστική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται για το τροχαίο που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στη Γλυφάδα.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια, κατέθεσε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), ενώ παράλληλα απέστειλε εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία στον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή την κάλυψη της υπόθεσης από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Οι καταγγελίες για την τηλεοπτική κάλυψη της υπόθεσης

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την πλευρά της, η Εύη Βατίδου κάνει λόγο για συστηματική και μονομερή τηλεοπτική προβολή της υπόθεσης από συγκεκριμένους σταθμούς, μεταξύ των οποίων το Open Beyond και ο ΑΝΤ1.

Όπως υποστηρίζει, στις σχετικές εκπομπές παρουσιάζονται κυρίως οι θέσεις και οι ισχυρισμοί της αντίδικης πλευράς, χωρίς να δίνεται αντίστοιχος χώρος στη δική της θέση.

Κατά την ίδια, αυτή η πρακτική πλήττει το τεκμήριο της αθωότητάς της και δεν συνάδει με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Μέσω των καταγγελιών της ζητά την παρέμβαση του ΕΣΡ, της ΕΣΗΕΑ, των διοικήσεων των τηλεοπτικών σταθμών και των αρμόδιων αρχών. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να προστατευτεί η προσωπικότητά της, να αποφευχθούν πιέσεις προς τους μάρτυρες και να μην υποκαθίσταται η δικαστική διαδικασία από τηλεοπτικές συζητήσεις και κρίσεις.

Το εξώδικο στον Γιώργο Λιάγκα

Την αποστολή εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας προς τον Γιώργο Λιάγκα αποκάλυψε η ίδια η Εύη Βατίδου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο σχετικό στιγμιότυπο φαίνεται ότι το εξώδικο απευθύνεται στον παρουσιαστή υπό τη δημοσιογραφική και τηλεοπτική του ιδιότητα, ως οικοδεσπότη της πρωινής εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η ενέργεια αφορά τη δραστηριότητά του στην εκπομπή και εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων της Βατίδου για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η δικαστική της υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σχετικά με το τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε στη Γλυφάδα τον Νοέμβριο του 2023.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με την ίδια να ζητά να διασφαλιστεί ότι η τηλεοπτική κάλυψή της δεν θα επηρεάζει το τεκμήριο της αθωότητάς της.

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