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Ο φακός του Mykonos Live TV απαθανάτισε την Εύη Βατίδου στη Μύκονο, και συγκεκριμένα στα γραφικά Ματογιάννια.

Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας πραγματοποίησε, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε ηλεκτρίκ φόρεμα, βραδινή έξοδο στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού και βεβαίως, τράβηξε τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση.

Η Εύη Βατίδου συνάντησε τον ρεπόρτερ Νίκο Κουρούμαλο και θέλησε να μοιραστεί το μυστικό της νεανικότητάς της.

«Κολυμπάω χειμώνα καλοκαίρι. Κάνω 265 μπάνια τον χρόνο. Βοηθάνε πολύ στη φλεβίτιδα, στο δέρμα και στην ψυχική ισορροπία. Σου δημιουργούν ευεξία και σε βοηθούν να κρατάς τη νεανικότητά σου».

Στην ερώτηση τι χρώμα μαγιό προτιμάει, απάντησε: «Λευκό, μαύρο και κόκκινο. Τα δύο πρώτα είναι safe επιλογές».

«Να χαμογελάτε πάντα, ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν έχει σημασία πώς είσαι, αλλά τι εκπέμπεις».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Μαρίνα Βερνίκου και Εύη Βατίδου μαγνήτισαν τα βλέμματα με τα καλλίγραμμα κορμιά τους στη Μύκονο