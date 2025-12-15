Η Εύη Βατίδου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Η πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια αποκάλυψε ποια είναι σήμερα η ενασχόλησή της, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση της με την πολιτική.

Αρχικά, η Εύη Βατίδου ανέφερε: «Ασχολούμαι με κατασκευές σε σπίτια και παρακολουθώ την πολιτική. Δεν θα ξαναασχοληθώ. Το έκανα 1 χρόνο, αποδείχθηκε ότι δεν είναι για εμένα».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο γάμου, η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Με τίποτα δεν θα φορέσω νυφικό ξανά. Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη, δεν έχω κάποια σχέση. Έχω άλλες προτεραιότητες για εμένα και τα παιδιά μου. Οπότε αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει δυστυχώς. Έχουμε να βάλουμε σε τάξη πάρα πολλά θέματα αυτή τη στιγμή και ένα από αυτά είναι και το σπίτι μας στη Μύκονο… Και στην πορεία… να εκμεταλλευτούμε το ακίνητο γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τα παιδιά έχουνε πάρα πολλή δουλειά με τις σπουδές τους και πολλά άλλα θέματα, οπότε μοιραστήκανε κατά κάποιο τρόπο οι δουλειές. Έχουνε κάνει μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, εκτός δηλαδή από το δικηγορικό γραφείο, ώστε να μπορέσουν τα πράγματα να μπουν σε μια τάξη».

Η Εύη Βατίδου είχε αποκαλύψει, τον περασμένο Απρίλιο, πώς βιοπορίζεται. Τότε, ενοικίαζε ένα σπίτι σχεδόν 50 τ.μ. στη Γλυφάδα με 122 ευρώ τη βραδιά.

Η ίδια είχε σημειώσει χαρακτηριστικά: «Κατασκευάζω σπιτάκια, αληθινά και όχι μινιατούρες! Μινιατούρα είναι βεβαίως… Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι! Είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό το σπίτι. Το κατάφερα να το φτιάξω μόνη μου! Με δικά μου λεφτά από την αρχή μέχρι το τέλος. Έβγαλα την άδεια, έτρεξα στις πολεοδομίες, έκανα το σχέδιο και όλη την κατασκευή. Το λατρεύω! Τα λεφτά τα μάζεψα και μην μου πείτε από διατροφές και τέτοια… Για όνομα του Θεού! Ο μπαμπάς μου με βοήθησε, ένας φίλος με βοήθησε, οι κατσαρόλες με βοήθησαν, τα εστιατόρια… Γενικότερα, θυσιάστηκα! Μάζεψα!».

