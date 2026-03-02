Η Εύη Βατίδου βρέθηκε χθες, Κυριακή 1 Μαρτίου, στο ετήσιο μνημόσυνο για τον Αλέξη Κούγια κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η πρώην σύζυγος του γνωστού ποινικολόγου, μίλησε για τον Αλέξη Κούγια, αλλά και για την νέα καθημερινότητα των παιδιών της, μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

«Ο χρόνος βοηθάει, εννοείται. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί κάτι, σιγή και σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό, αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ. Καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους», είπε αρχικά η Εύη Βατίδου.

Και συνέχισε: «Τα παιδιά πήρανε πολλές ευθύνες φέτος και βλέπω ότι τα καταφέρνουνε πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αναγκάζονται να μπουν σε μια διαδικασία και να πάρουν τον ρόλο σιγά-σιγά του πατέρα τους, σε όλα τα επίπεδα. Οπότε εγώ πάντοτε θα είμαι δίπλα τους, από πίσω εκεί, να τα στηρίζω, να τους βοηθώ, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά, δεν αλλάζει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από δω και στο εξής».

«Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουνε μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Και τώρα τον σκέφτομαι έτσι μόνο… δηλαδή όσο περνάει ο καιρός σκέφτομαι περισσότερο τις καλές του στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω», παραδέχτηκε κλείνοντας η Εύη Βατίδου.

Ο γνωστός δικηγόρος και το πρώην μοντέλο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2001, ενώ το 2007 η είδηση για το διαζύγιό τους απασχόλησε τα ΜΜΕ. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χρήστο και τη Μάιρα.

