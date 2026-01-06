Η Εύη Βατίδου ξεκίνησε τη νέα χρονιά με χαλαρές στιγμές παρέα με τα παιδιά της και το αγαπημένο της σκυλάκι.

Ο φωτογραφικός μας φακός την απαθανάτισε στη Γλυφάδα, όπου έκανε έναν πρωινό περίπατο, δείχνοντας ευδιάθετη και χαλαρή.

Προ μηνών, η ίδια είχε μοιραστεί με το κοινό ότι ασχολείται με την ενοικίαση ενός μικρού αλλά κομψού διαμερίσματος 47 τ.μ. στη Γλυφάδα, μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, παρουσίασε τον χώρο με υπερηφάνεια, επιδεικνύοντας το αποτέλεσμα της δουλειάς της.

Για τη βόλτα της η Εύη Βατίδου επέλεξε ένα κοντό jacket σε ουδέτερους τόνους με γούνινες λεπτομέρειες που πρόσθεταν ζεστασιά, αλλά και μια μοντέρνα νότα στο look της.

Το outfit ολοκληρωνόταν με μια μαύρη mini φούστα, μαύρο καλσόν και μπότες, ενώ επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει μακιγιάζ για την εμφάνισή της.

Govastiletto.gr – Εύη Βατίδου: Έκανε ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα δυο της παιδιά, Χρήστο και Μάιρα