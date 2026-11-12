Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσήλθε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου η Εύη Βατίδου, με αφορμή τη συνέχιση της δίκης για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη τον Νοέμβριο του 2023 στη Γλυφάδα. Συνοδευόμενη από τον συνήγορό της, Όθωνα Παπαδόπουλο, εμφανίστηκε έτοιμη να αντιμετωπίσει την ακροαματική διαδικασία, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Τι είπε η Εύη Βατίδου και οι δικηγόροι

Η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» κατέγραψε τις δηλώσεις της κατά την άφιξή της στα δικαστήρια, με την ίδια να τονίζει πως πιστεύει ότι θα αποδειχθεί το δίκιο της. «Είμαι προετοιμασμένη, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και στο δίκαιο. Έχω μεγαλώσει και τα παιδιά μου που είναι νομικοί να πιστεύουν στη δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Εύη Βατίδου.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισής της, Όθων Παπαδόπουλος, εμφανίστηκε εξίσου αισιόδοξος για την εξέλιξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. «Σήμερα θα φανεί η αλήθεια, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί», δήλωσε ο γνωστός δικηγόρος.

Την αντίθετη πλευρά εκπροσωπεί ο Γιάννης Μαρακάκης

Την αντίθετη πλευρά εκπροσωπεί ο Γιάννης Μαρακάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική υποστήριξη των δύο εμπλεκομένων που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα. Ο γνωστός ποινικολόγος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στους εντολείς του, εξαπολύοντας αιχμές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. «Οι εντολείς μου δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Παραλίγο να χάσουν τη ζωή τους στο δρόμο υπό συνθήκες που έχουν αποδειχτεί επανειλημμένα και για αυτό κατηγορείται η κυρία Βατίδου», είπε μεταξύ άλλων.

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