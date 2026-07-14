Η παρουσίαση της νέας συλλογής Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 της Celia Kritharioti πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

Στην πρώτη σειρά βρέθηκε η Jennifer Lopez, ενώ ξεχώρισε και η δικηγόρος Εβίνα Τσακίρη-Αποστολοπούλου, η οποία επέλεξε ένα σατέν κοστούμι σε ιβουάρ απόχρωση του Dolce & Gabbana.

Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες του Saint Laurent και μια κλασική τσάντα της Chanel, συνθέτοντας μια διαχρονική και κομψή εμφάνιση.

Η Εβίνα Τσακίρη-Αποστολοπούλου είχε απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης και για τον γάμο της με τον Χρήστο Αποστολόπουλο, στον οποίο επέλεξε επίσης νυφική δημιουργία της ελληνίδας σχεδιάστριας.

Η εμφάνισή της στο fashion show επιβεβαίωσε τη στενή της σχέση με τη σχεδιάστρια και την προτίμησή της στις δημιουργίες της, αλλά και το εκλεπτυσμένο αισθητικό της ύφος, το οποίο δεν περνά ποτέ απαρατήρητο.

Govastiletto.gr – Celia Kritharioti: Το ξέφρενο πάρτι σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Παρίσι μετά το εντυπωσιακό fashion show