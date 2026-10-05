Εβίτα Μιχαλοπούλου – Φίλιππος Βαρβέρης: Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον χλιδάτο γάμο στη Μύκονο

Η οικογένεια Βαρβέρη έζησε, πριν από λίγες ημέρες, χαρούμενες και όμορφες στιγμές, αφού ο Φίλιππος Βαρβέρης και η αγαπημένη του, Εβίτα Μιχαλοπούλου, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια ονειρική τελετή στη Μύκονο. Ο γάμος αποτελούνταν από μια κομψή και χλιδάτη τελετή, ενώ έντονα ήταν τα στοιχεία της διακριτικής πολυτέλειας με προσεγμένες λεπτομέρειες. Με φόντο τη φυσική ομορφιά της Μυκόνου και το φθινοπωρινό τοπίο, το ζευγάρι φάνηκε να είναι πιο αγαπημένο και πιο ευτυχισμένο από ποτέ.

Ο πατέρας του γαμπρού, Νίκος Βαρβέρης, είναι ένας από τους γνωστούς και σπουδαίους ανθρώπους στο χώρο του ελληνικού design, αφού είναι ιδρυτής της εταιρείας Interni, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με το σύγχρονο έπιπλο, την αρχιτεκτονική αισθητική και τις προτάσεις υψηλού design. Ο Φίλιππος ακολούθησε τα βήματα της οικογένειας, έχοντας αναλάβει δημιουργικό ρόλο στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η επιλογή της Μυκόνου ως τον προορισμό του γάμου του ζευγαριού δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, με τους ίδιους να φαίνονται ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Η εντυπωσιακή νύφη, Εβίτα Μιχαλοπούλου, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα στράπλες νυφικό από τον σχεδιαστή, Χρήστο Κωσταρέλλο. Η επιλογή της κινήθηκε σε μια minimal αλλά ιδιαίτερα κομψή αισθητική, ενώ ο Φίλιππος Βαρβέρης κινήθηκε επίσης στην ίδια αισθητική φιλοσοφία, επιλέγοντας ένα λευκό tuxedo που ταίριαξε απόλυτα με το καλοκαιρινό ύφος της τελετής και δημιούργησε ένα αρμονικό αποτέλεσμα δίπλα στη νύφη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wedtime Stories Studio (@wedtime_stories)

Μετά την τελετή ακολούθησε μια εντυπωσιακή δεξίωση πάνω στην άμμο του Nammos στην παραλία Ψαρρού, όπου κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Το σκηνικό φωτίστηκε από δεκάδες κεριά, ενώ το τραπέζι ακολούθησε μια elegant αισθητική με λευκά υφάσματα, εκλεπτυσμένα σερβίτσια και εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις σε κόκκινες και μπορντό αποχρώσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wedtime Stories Studio (@wedtime_stories)

govastiletto.gr – Γάμος στη high society: Η Εβίτα Μιχαλοπούλου παντρεύτηκε τον Φίλιππο Βαρβέρη στη Μύκονο