Μια άκρως οργανωμένη απάτη με θύμα τη μητέρα της γνωστής δικηγόρου, Εβίτας Βαρελά, εκτυλίχθηκε στο κέντρο της πόλης. Οι δράστες, λειτουργώντας με απόλυτα μεθοδικό τρόπο, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης και να της αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 3ης Ιουλίου, γύρω στις 11:30, καθώς η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από το σούπερ μάρκετ. Ένα αυτοκίνητο με ένα καλοντυμένο και ευγενικό ζευγάρι τη σταμάτησε στον δρόμο. Οι απατεώνες, έχοντας εκ των προτέρων συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για την οικογένειά της, κατάφεραν να εκμηδενίσουν τις καχύποπτες σκέψεις της και να την παγιδεύσουν.

«Τι κάνετε, κυρία Ολυμπία; Με θυμάστε;», φέρονται να της είπαν, ενώ αμέσως μετά αναφέρθηκαν και στην κόρη της, ρωτώντας: «Η Εβίτα είναι σπίτι;».

Η μητέρα της Εβίτας Βαρελά δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να φανταστεί πως βρισκόταν μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι φέρεται να της υποστήριξε πως η κόρη της δικαιούται επιστροφή φόρου ύψους 16.000 ευρώ, ωστόσο για να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία θα έπρεπε να καταβληθεί παράβολο 1.600 ευρώ. Παράλληλα, δημιούργησαν συνθήκες πίεσης, λέγοντάς της πως έπρεπε να προλάβουν την τράπεζα πριν κλείσει.

Όταν τη ρώτησαν αν υπήρχαν χρήματα στο σπίτι και εκείνη απάντησε θετικά, η γυναίκα προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει μέχρι το διαμέρισμά της. Η ηλικιωμένη είχε αρνηθεί να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο, καθώς μετέφερε το καρότσι με τα ψώνια της, και έτσι οι δύο γυναίκες συνέχισαν πεζή, ενώ ο άνδρας συνεργός παρέμεινε σε κοντινή απόσταση.

Μπαίνοντας στο σπίτι, η άγνωστη γυναίκα φέρεται να κράτησε απασχολημένη τη μητέρα της δικηγόρου για περίπου 10 με 15 λεπτά. Η ηλικιωμένη της παρέδωσε τα 1.600 ευρώ, πιστεύοντας πως επρόκειτο για το ποσό που απαιτούνταν για το υποτιθέμενο παράβολο.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, την ώρα που η προσοχή της ηλικιωμένης ήταν στραμμένη αλλού, οι δράστες φέρονται να εντόπισαν και να αφαίρεσαν από το σπίτι επιπλέον 20.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν οι άγνωστοι είχαν πλέον εξαφανιστεί, η μητέρα της Εβίτας Βαρελά επικοινώνησε με την κόρη της και της περιέγραψε όσα είχαν συμβεί. Η γνωστή δικηγόρος αντιλήφθηκε πως δεν επρόκειτο απλώς για την απώλεια των 1.600 ευρώ, αλλά για μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική ζημιά.

«Η μητέρα μου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς την πάτησε..»

Η Εβίτα Βαρελά μίλησε στον ΣΚΑΪ για την απάτη σε βάρος της μητέρας της, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι οι δράστες έδρασαν με επαγγελματικό τρόπο και ενδεχομένως γνώριζαν λεπτομέρειες για τις κινήσεις της οικογένειας.

«Φόραγαν πουκάμισα με μακριά μανίκια στους 40 βαθμούς, κάτι θα ήθελαν να κρύψουν προφανώς. Είναι επαγγελματίες. Δεν είχαμε συνδέσει ακόμα τις κάμερες που είχαμε και εκείνοι μάλλον μας παρακολουθούσαν και το ήξεραν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε και στην ψυχολογική κατάσταση της μητέρας της μετά το περιστατικό, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προσοχής προς όλους: «Η μητέρα μου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς την πάτησε. Προσοχή, γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους».

Η δικηγόρος εμφανίστηκε αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για τον εντοπισμό των δραστών. «Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους. Εγώ θα τους βρω, όλοι μαζί θα τους βρούμε και θα απευθυνθούμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε.

Στην ίδια τοποθέτηση, η Εβίτα Βαρελά εξέφρασε και την προσωπική της εκτίμηση για την πιθανή ταυτότητα των δραστών, λέγοντας: «Οι δράστες των απατών αυτών είναι κατά 95% Ρομά, πρέπει να μπούμε στους καταυλισμούς και να βρούμε κλοπιμαία».

Παρά την οικονομική ζημιά, εκείνο που φαίνεται να βαραίνει περισσότερο στη σκέψη της είναι πως η μητέρα της δεν κινδύνευσε σωματικά.

«Αν ήμουν εγώ εκεί και τους έβλεπα, πολύ πιθανό να μου κάνανε κακό. Έχει γίνει πόσες φορές», σημείωσε.

Το μήνυμα στο Instagram

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Εβίτα Βαρελά είχε επιλέξει να στείλει και ένα δημόσιο, ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από ανάρτησή της στα social media, γράφοντας προς εκείνους που εξαπάτησαν τη μητέρα της δύο μόνο λέξεις: «Θα σας βρω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evita Varela (@evita_varela)

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