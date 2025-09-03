Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη, περιμένοντας τον καρπό του έρωτά της με τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

