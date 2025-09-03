Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη, περιμένοντας τον καρπό του έρωτά της με τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη, περιμένοντας τον καρπό του έρωτά της με τον επίσης δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.