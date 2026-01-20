Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα για πρώτη φορά, αφού έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Σκουλούδη.

Το ζευγάρι υποδέχθηκε το πρώτο παιδί του, ένα υγιέστατο αγοράκι, γεμίζοντας χαρά την οικογένεια και τους κοντινούς ανθρώπους του. Το μωρό ήρθε στον κόσμο στις 19/1 με καισαρική τομή, ζυγίζοντας 3.033 γραμμάρια και έχοντας ύψος 51 εκατοστά.

Μητέρα και μωρό είναι καλά στην υγεία τους και απολαμβάνουν τις τρυφερές πρώτες ώρες μαζί, με τον πατέρα να μην κρύβει τη συγκίνησή του.

Το ζευγάρι είχε μοιραστεί με τους φίλους και τους ακολούθους τους στα social media στιγμές από το baby shower που διοργάνωσε ο Σωτήρης Σκουλούδης, λίγο πριν τον τοκετό, δείχνοντας την ζεστή ατμόσφαιρα και την αγάπη που περιέβαλε την οικογένεια πριν τον ερχομό του μικρού.

Η κοινή ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της είχε γίνει με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, όταν η Ευλαμπία Ρέβη και ο Σωτήρης Σκουλούδης έγραψαν ότι αυτό που ζουν μαζί «είναι το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της στιγμής για αυτούς.

govastiletto.gr – Ευλαμπία Ρέβη: Τρυφερές στιγμές με τις γάτες της στον 8ο μήνα εγκυμοσύνης – Τι λέει για την ασφάλεια με τα κατοικίδια