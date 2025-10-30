Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η δικαστική διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ συνεχίζεται, με την ΕΣΗΕΑ να εκδίδει νέα ανακοίνωση – καταγγελία κατά του καναλιού για την συμπεριφορά του προς τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές.

Για όσους δεν γνωρίζουν, όλα ξεκίνησαν όταν ο ΣΚΑΪ αποφάσισε στην φετινή σεζόν αντί να βάλει τους δύο δημοσιογράφους ως παρουσιαστές στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», όπως ήταν συμφωνημένο, να τοποθετήσει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ως παρουσιαστή – συντονιστή. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδρασή τους, με τους ίδιους να στέλνουν εξώδικο στο κανάλι, ενώ, ο Γιώργος Κούρδης έλαβε ύστερα εξώδικο από τον σταθμό.

Να τονίσουμε ότι η Ευλαμπία Ρέβη πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε και την εγκυμοσύνη της, πράγμα που την προστατεύει από τον νόμο.

Η νέα ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους Γ. Κουρή και Ε. Ρέβη Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», η οποία, αντί να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρή και Ευλαμπία Ρέβη στη σημασία αυξημένης θέσης τους ως δημοσιογράφων παρουσιαστών στην εκπομπή «Στις 10», προχώρησε στην απόλυσή του συναδέλφου Γιώργου Κουρή και μάλιστα χωρίς τη γνώμη αποζημίωσης. Εξακολουθεί δε να διατηρεί σε αναστοχαστική «αργία» την Ευλαμπία Ρέβη χωρίς να της καταλογίζει.

Το σύνολο των συναδέλφων μνημονεύει ότι οι απολύσεις τους δεν οφείλονται σε λόγους υπεραπασχόλησης των δημοσιογραφικών ιδιοτήτων τους, να μην αποδέχονται την υποβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων σε μία ενημερωτική εκπομπή και φρόντισαν να αναδείξουν αυτή τη θέση και στον «αέρα».

Σταθερή θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Η ΕΣΗΕΑ στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρή και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους. Καλούμε τον ΣΚΑΪ να αναπροσαρμόσει, έστω και την ύστατη στιγμή, τις υποχρεώσεις του» γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η οποία προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA.

