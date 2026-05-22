Στα δικαστήρια οδηγήθηκε η κόντρα της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ, καθώς το πρωί της Παρασκευής (22/5) οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν στα δικαστήρια Αθηνών. Η δικαστική αυτή μάχη ξεκίνησε μετά την ξαφνική και πρόωρη διακοπή της εκπομπής τους «Όπου υπάρχει Ελλάδα», με την πλευρά των παρουσιαστών να στρέφεται νομικά εναντίον του σταθμού του Φαλήρου.

Για όσους δεν γνωρίζουν, όλα ξεκίνησαν όταν ο ΣΚΑΪ αποφάσισε στη φετινή σεζόν αντί να βάλει τους δύο δημοσιογράφους ως παρουσιαστές στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», όπως ήταν συμφωνημένο, να τοποθετήσει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ως παρουσιαστή – συντονιστή. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδρασή τους, με τους ίδιους να στέλνουν εξώδικο στο κανάλι, ενώ, ο Γιώργος Κούρδης έλαβε ύστερα εξώδικο από τον σταθμό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο η Ευλαμπία Ρέβη ήταν εγκυμονούσα, με αποτέλεσμα η ίδια να καταγγέλλει δημόσια τη συμπεριφορά που έλαβε μία τόσο ευαίσθητη περίοδο της ζωής της.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι δύο δημοσιογράφοι ως μάρτυρα υπεράσπισης κάλεσαν στον Βαγγέλη Περρή, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπερασπιστεί γυναίκες που αντιμετώπισαν παρόμοια συμπεριφορά από το κανάλι. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast at Star, ο Γιώργος Κουρδής είπε χαρακτηριστικά: «Να μιλήσουμε μετά τη δίκη, θα σας εξηγήσει ο κύριος Πετρόπουλος».

Τότε, ο δικηγόρος του, Αναστάσιος Πετρόπουλος, τόνισε στην κάμερα: «Η αγωγή αφορά την άκυρη απόλυση του κύριου Κουρδή και δεύτερον την κύρια απασχόληση της κυρίας Ρέβη με τους όρους εργασίας που είχε. Ελπίζουμε να έρθει ο ΣΚΑΪ σήμερα μετανιωμένος. Ό,τι ειπώθηκε ήταν προσχηματικό, αν δέχονταν να κάνουν κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαν συμφωνήσει, θα ήταν σαν να δέχονται να πάρουν μειωμένες αποδοχές». Η Ευλαμπία Ρέβη, από τη μεριά της, είπε: «Δεν καταθέτουμε, όλα έχουν ειπωθεί στην αγωγή μας. Θέλουμε να τα πούμε μετά, είναι μία διαδικασία που πρέπει να γίνει, και ό,τι θέλετε θα τα πούμε μετά στη συνέχεια».

Οι δικηγόροι τους, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, είπαν: «Σήμερα στο πρωτοδικείο της Αθήνας υπερασπιζόμαστε την δημοσιογραφία, τα υπόλοιπα μετά την εκδίκαση»..

