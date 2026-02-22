Η Ευλαμπία Ρέβη διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, αφού πριν από λίγο καιρό έγινε μαμά για πρώτη φορά.

Η γνωστή δημοσιογράφος κρατάει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της από το σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη και απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα.

Η Ευλαμπία Ρέβη μοιράστηκε, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο.

Συγκεκριμένα, η ίδια πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο γιο της.

«Η αϋπνία δεν υπάρχει, οι μαύροι κύκλοι είναι οι πιο μαύροι όλων των εποχών, αλλά η αγκαλιά μου πιο γεμάτη από ποτέ… Μανούλες που θηλάζετε, πώς πάτε; Κουράγιο και την αγάπη μας», έγραψε στην εικόνα η Ευλαμπία Ρέβη.

Δείτε την φωτογραφία:

