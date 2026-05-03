Η Ευλαμπία Ρέβη βιώνει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, αφού πριν από τρεις μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Με αφορμή τις 101 ημέρες από τη γέννηση του γιου της, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη, η δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο στα social media.

Στα πλάνα φαίνεται να κρατά το μωρό της στην αγκαλιά, να του μιλά και να περνά μαζί του απλές, καθημερινές στιγμές, γεμάτες συναίσθημα.

Το βίντεο αποτυπώνει τόσο τη χαρά, όσο και τη συγκίνηση της μητρότητας, με έναν αυθόρμητο και ζεστό τρόπο.

Η ανάρτησή της συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να της στείλουν ευχές και μηνύματα αγάπης για την ίδια και την οικογένειά της.

