Ο δικηγόρος της Ευλαμπίας Ρέβη, Νίκος Αγαπηνός, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA για τη διαμάχη της δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ, μετά την ξαφνική απομάκρυνσή της από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το κανάλι αποφάσισε να αλλάξει τον αρχικό σχεδιασμό της σεζόν και να αναθέσει τη θέση του παρουσιαστή στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αντί να διατηρήσει τους δύο δημοσιογράφους που ήταν συμφωνημένοι για το ρόλο.

Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την πλευρά της Ρέβη και του συνεργάτη της να στέλνει εξώδικο στο σταθμό, ενώ ο ΣΚΑΪ απάντησε με εξώδικο στον Γιώργο Κούρδη.

Ο δικηγόρος της Ρέβη ανέφερε ότι η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και ότι έχουν προσδιοριστεί οι αγωγές και για τους δύο δημοσιογράφους. Στο πλαίσιο της εκπομπής, τόνισε πως υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που θα εξεταστούν στο δικαστήριο.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον σταθμό ότι χρησιμοποιεί την προστασία της μητρότητας ως δικαιολογία για να «παγώσει» την εργαζόμενη, κάτι που χαρακτήρισε ως «τιμωρία με το πρόσχημα της μητρότητας».

