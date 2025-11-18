Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Λένα Ζευγαρά έκανε πρεμιέρα στο Vogue Club Thessaloniki και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τις θυσίες που απαιτεί η επιτυχία. Απαντώντας σε ερωτήσεις για το φλερτ στα social media και την προσωπική της ζωή, παραδέχτηκε ότι η ισορροπία είναι δύσκολη.

«Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», παραδέχεται η Λένα Ζευγαρά.

«Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», σημειώνει η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Η Λένα Ζευγαρά είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητή τραγουδίστρια, η οποία ξεχωρίζει για τη δυναμική της παρουσία και τις επιτυχημένες μουσικές της κυκλοφορίες. Ωστόσο, παρά την αναγνωρισιμότητά της, επιλέγει συνειδητά να απασχολεί το κοινό αποκλειστικά με τη δουλειά της. Κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να διατηρεί έναν χαμηλών τόνων και ιδιωτικό τρόπο ζωής, κάτι που σπάνια συναντά κανείς στο χώρο της showbiz.

