Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Ευρυδίκη, καθώς ο γιος της, Άγγελος Θεοφάνους, γιορτάζει τα 30ά του γενέθλια. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θέλησε να γιορτάσει τη σημαντική αυτή επέτειο με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την απεριόριστη αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον μονάκριβο γιο της, τον άνθρωπο που -όπως εξομολογείται- επαναπροσδιόρισε τη ζωή της προς το καλύτερο.

Στη δημοσίευσή της, η Ευρυδίκη συνόδευσε τα λόγια της με σπάνια φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα παιδικά χρόνια του Άγγελου μέχρι και το σήμερα. Στη λεζάντα που τα συνόδευε, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το βαθύτερο νόημα της μητρότητας, αποκαλύπτοντας πως ο ερχομός του στον κόσμο υπήρξε η πιο ευτυχισμένη και καθοριστική στιγμή της πορείας της.

«Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. 30 χρόνια σήμερα από την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ή μάλλον από τη στιγμή που ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευτυχία. Χρόνια σου πολλά, ζωή μου. Σ’ αγαπώ», ανέφερε.

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Ο Άγγελος Θεοφάνους γεννήθηκε το 1996 και είναι ο γιος που απέκτησε η Ευρυδίκη από τον γάμο της με τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1993, ωστόσο η κοινή τους πορεία ως ζευγάρι ολοκληρώθηκε το 2000, ενώ το επίσημο διαζύγιό τους εκδόθηκε το 2002.

Παρά τον χωρισμό τους, ο Άγγελος παρέμεινε το σημαντικότερο κοινό σημείο αναφοράς στη ζωή τους.

Σε αντίθεση με τους γονείς του, που έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με τη μουσική, ο ίδιος έχει επιλέξει να χαράξει τη δική του πορεία μακριά από τη δημοσιότητα και τον χώρο του θεάματος.

govastiletto.gr -Ευρυδίκη: Αποκαλύπτει τον λόγο που χώρισε από τον Γιώργο Θεοφάνους