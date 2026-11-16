Μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία από το παρελθόν της μοιράστηκε η Ευρυδίκη, αποκαλύπτοντας πως το 2004 είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο άλλαξε οριστικά τη στάση της απέναντι στην οδήγηση και την ταχύτητα.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με αφορμή την παρουσία της σε εκδήλωση για τα αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο περιστατικό που την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η προσοχή στον δρόμο.

Το τροχαίο που άλλαξε τη σχέση της με την ταχύτητα

Η Ευρυδίκη παραδέχτηκε πως στο παρελθόν αγαπούσε την ταχύτητα και οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο. Ωστόσο, το ατύχημα του 2004 την έκανε να αναθεωρήσει τις συνήθειές της και να γίνει πολύ πιο προσεκτική.

«Την περίοδο 2001 μέχρι και το 2004 οδηγούσα κι εγώ το δικό μου σπορ αυτοκίνητο. Αλλά μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004 άφησα αυτό τον εαυτό πίσω. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι έπρεπε να προσέχω περισσότερο και τους άλλους και τον δικό μου εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εκείνη την ώρα έκανα τη σκέψη ότι τώρα πεθαίνω»

Όπως εξήγησε, το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν επέστρεφε από τη δουλειά της. Ο δρόμος είχε παγώσει και χρειάστηκε να φρενάρει απότομα, όταν ένα άλλο όχημα μπήκε μπροστά της.

«Εκείνη την ώρα έκανα την σκέψη ότι “τώρα πεθαίνω”. Ήταν χειμώνας, Ιανουάριος και επέστρεφα μετά από δουλειά. Είχε παγετό στον δρόμο, κάποιος μπήκε μπροστά μου και αναγκάστηκα να πατήσω το φρένο. Εγώ δεν είχα πιει, θέλω να πω ότι επέστρεφα από δουλειά και ότι γενικά δεν πίνω», αποκάλυψε η Ευρυδίκη.

Η σοβαρή περιπέτεια που έζησε, αποτέλεσε όπως φαίνεται από τα λόγια της, σημείο καμπής, καθώς από τότε επέλεξε να αφήσει πίσω της την παλιά σχέση με την ταχύτητα και δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ασφάλεια.

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