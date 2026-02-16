Η Ευρυδίκη και ο σύζυγός της, Μπομπ Κατσιώνης, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, παραχώρησαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη στον Τάσος Τρύφωνος και στο «Τετ Α Τετ».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο γνωστός μουσικός, οι οποίοι είναι μαζί σχεδόν δέκα χρόνια, αποκάλυψαν πώς έγινε η γνωριμία τους στις 30 Αυγούστου 2015.

«Είχα μπει στο στούντιο για να ακούσω ένα τραγούδι που είχε γράψει για εμένα. Προηγήθηκε ένα μήνυμα στο Facebook, 13 Αυγούστου διάβασα το μήνυμα, ήμασταν και οι δύο διακοπές. Απάντησα γιατί μου έκανε έκπληξη, είχα απορία ένας άνθρωπος σαν τον Μπομπ τι να σκέφτεται για μένα, τι να έχει γράψει για μένα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη metal σκηνή. Τον έψαξα λίγο περισσότερο απάντησα. 30 Αυγούστου γνωριστήκαμε. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι έκανε υπόκλιση» αποκάλυψε η Ευρυδίκη.

«Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα Πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά» είπε με τη σειρά του ο Μπομπ Κατσιώνης.

govastiletto.gr -Εκτός υποχρεώσεων η Ευρυδίκη: Το πρόβλημα υγείας που την κράτησε μακριά από τη σκηνή