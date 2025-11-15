Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έκανε, το μεσημέρι της Παρασκευής 14/11, μια δημοσίευση στο Instagram και γνωστοσποίησε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Το συγκεκριμένο post ανησύχησε τους διαδικτυακούς φίλους της και λίγες ώρες αργότερα, η ίδια μοιράστηκε μέσω social media ότι βρέθηκε εκεί για μια επέμβαση.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου λέει στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram: «Παναγία μου, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ. Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό.

Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα, να πάρω τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άντρας μου και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε».

Δείτε το βίντεο:

