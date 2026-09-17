Τη συνειδητή απόφαση να απέχει για ένα διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήρε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, κάνοντας ένα «διάλειμμα» από την καθημερινή έκθεση. Η πρώην παίκτρια του Survivor επανήλθε στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, προβαίνοντας σε μια μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία εξήγησε τους λόγους της απουσίας της.

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν υπήρχε κάποιος λόγος ανησυχίας, καθώς είναι καλά και μάλιστα, όπως τόνισε, «πολύ καλά».

«Γουστάρω πολύ τα μηνύματά σας, αλήθεια. Με ρωτάτε αν είμαι καλά, γιατί χάθηκα κι αν μου συμβαίνει κάτι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Απείχα από τα social όλο το καλοκαίρι συνειδητά. Ήθελα μια παύση, μια ανάσα να ξεκουραστώ και να γεμίσω τις μπαταρίες μου», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Πάνω από όλα όμως ήθελα να απολαύσω το παιδί μου ανθρώπινα και ουσιαστικά. Να είμαι εκεί παρούσα στις στιγμές μας. Γιατί τελικά η ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους που αγαπάμε είναι η πραγματική ουσία της ζωής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση των ανθρώπων με τα social media και στον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή ζωή μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου πίσω από ένα πληκτρολόγιο εκφράζονται τα πάντα. Αγάπη, λύπη, συμπόνια, στήριξη, ακόμα και μίσος. Κι όμως έξω από αυτή την οθόνη, βλέπεις πόσο μόνοι μπορούν να είναι οι άνθρωποι και πόσο εύκολα μπερδεύουμε την ψηφιακή παρουσία με την πραγματική.

Εγώ επιλέγω το αληθινό. Το παιδί μου, την οικογένειά μου, τους ανθρώπους μου και την αλήθεια μας. Δεν εξαφανίστηκα, απλώς επέλεξα πού θέλω να είμαι πραγματικά παρούσα. Θα με βλέπετε εδώ, αλλά επιλεκτικά. Θα μοιράζομαι μόνο όσα εγώ θέλω, όταν θέλω και όπως θέλω, γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ όμορφα για να γίνονται περιεχόμενο. Η πραγματική ζωή είναι εκεί έξω, κι αυτήν επιλέγω να ζω».

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