Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας ως μαμά.

Ο φωτογραφικός μας φακός την απαθανάτισε σε μια χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα μαζί με τον γιο της, την ώρα που απολάμβαναν τη βόλτα τους στις κούνιες.

Η ίδια ήταν μαζί με τον πατέρα της και όπως φαίνεται, η χαρά της ήταν διάχυτη, δείχνοντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Πριν από δύο μήνες, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ο σύζυγός της γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους με ένα εντυπωσιακό πάρτι. Το σκηνικό ήταν γεμάτο χρυσά και μπλε μπαλόνια, και η πρώην παίκτρια του Survivor υποδέχτηκε αγαπημένους συγγενείς και φίλους για τον πρώτο μεγάλο εορτασμό της ζωής του γιου της.

Να θυμίσουμε ότι, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ο σύζυγός της είχαν παντρευτεί την Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 και παράλληλα βάφτισαν τον γιο τους, συνδυάζοντας δύο από τα πιο σημαντικά γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής σε μία μέρα γεμάτη συγκίνηση.

