Χθες, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, που στο παρελθόν είχε δώσει μάχη με τη νόσο, έστειλε το δικό της μήνυμα. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor δήλωσε πως στη δική της περίπτωση οι γιατροί δεν ήταν αισιόδοξοι, θεωρώντας την «ξοφλημένη».

«Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή. Δεκατρία χρόνια πριν, αν μου έλεγες πως αυτή τη στιγμή θα βρισκόμουν εδώ, καθαρή από καρκίνο και θα σου μιλάω και θα κάνω αυτό το βίντεο… δεν το πίστευα», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor τόνισε ότι όταν περνούσε την περιπέτεια με την υγεία της, δεν περίμενε ότι θα έβγαινε ζωντανή: «Αν μου έλεγε κάποιος πριν από δεκατρία χρόνια ότι τώρα, το 2026, 4 Φλεβάρη, θα ήμουν ζωντανή και θα μπορούσα και θα έκανα αυτό εδώ το βίντεο θα έκλαιγα γιατί δεν θα το πίστευα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου».

Απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, τόνισε ότι, αν και πρόκειται για μία δύσκολη μάχη, είναι πολύ πιθανό άτομα που νοσούν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. Στην περίπτωσή της, οι γιατροί όχι μόνο δεν θεωρούσαν εφικτό να κάνει παιδιά κάποια στιγμή, αλλά ούτε καν να επιβιώσει.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Εγώ σαν σήμερα διαγνώστηκα πριν από δεκατρία χρόνια με τη δική μου μορφή καρκίνου και κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα και να πω σε όλους εσάς που με βλέπετε τώρα και έχετε κάποια μορφή καρκίνου και παλεύετε, πως μπορείτε να τα καταφέρετε. Μπορείς να τα καταφέρεις, όπως τα κατάφερα και εγώ. Μην τα παρατάς. Θα πέσεις αλλά θα ξανασηκωθείς. Ο καρκίνος δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αλλά δεν είναι και κάτι πλέον αήττητο, δεν είναι μια ανίατη ασθένεια. Η ιατρική έχει προχωρήσει πολύ, κάνει θαύματα, όπως και το ότι ζω εγώ αυτή τη στιγμή και σου μιλάω είναι ένα θαύμα. Και πόσα άλλα θαύματα να μετρήσω, όπως ο ερχομός του Δημητράκη, του γιου μου. Με είχαν ξοφλημένη από τη ζωή, δεν συζητούσαν καν ότι μπορώ να κάνω παιδιά».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @papadopoulou_evridiki

Μεταφέροντας ένα αισιόδοξο μήνυμα, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολος δρόμος, στενάχωρος δρόμος, είναι σκοτεινός, αλλά να θυμάσαι ότι πάντα βγαίνει ήλιος στο τέλος αλλά και ότι ποτέ ξανά δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν νοσήσεις. Είναι ένα μεγάλο μάθημα, μια μεγάλη αλλαγή -προς το καλύτερο αν με ρωτάς- γιατί γίνεσαι πιο ανθρώπινος με τους ανθρώπους τους καλούς αλλά και πιο αδιάφορος με οτιδήποτε αρνητικό και κακό υπάρχει γύρω σου».

Κλείνοντας, επισήμανε τη σημασία της πρόληψης: «Δες λοιπόν αυτή τη μέρα σαν αφορμή να κάνεις ένα check up, διότι η πρόληψη σώζει ζωές. Εγώ κάθε τέτοια ημέρα των γενεθλίων μου την έχω ορόσημο και πάω και κάνω το check up μου. Βάλε και εσύ λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων σου σαν ημέρα ημέρα διαγνωστική. Οτιδήποτε το προλάβεις στην αρχή του το θεραπεύεις. Μη φοβάσαι να πας στον γιατρό. Αν παλεύεις αυτή τη στιγμή, κουράγιο, ξέρω απόλυτα τι περνάς», αναφέρει η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στο μήνυμά της».

govastiletto.gr -Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Χαλαρές στιγμές με τον γιο και τον πατέρα της στη Γλυφάδα