Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση μέσω ενός βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, με στόχο να τονίσει τη σημασία της πρόληψης.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks αποκάλυψε πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με λέμφωμα Hodgkin, φτάνοντας μάλιστα στο τρίτο στάδιο του καρκίνου, επειδή αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια.

«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια, τα συμπτώματα που είχα» αναφέρει αρχικά η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Το μοντέλο ανέφερε ποια ήταν τα προειδοποιητικά σημάδια που αγνόησε: «Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο. Νόμιζα ότι ήταν κάτι απλό, στρες, αλλεργία, κανείς δεν μου είχε πει ότι αυτά είναι τα συμπτώματα ενός λεμφώματος».

«Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου. Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου. Για αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις κι εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μην φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά» τονίζει η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Τι είναι το λέμφωμα Hodgkin

Το λέμφωμα είναι ένας καρκίνος που ξεκινά από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα λεμφοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα βρίσκονται στους λεμφαδένες, στον σπλήνα, στο θύμο αδένα, στο μυελό των οστών και σε άλλα σημεία του σώματος. Τα κύτταρα του ασθενούς με λέμφωμα αλλάζουν συμπεριφορά και αναπαράγονται ανεξέλεγκτα.

Τα λεμφώματα Hodgkin είναι πιο συχνά σε νεαρούς ασθενείς 15-35 ετών και σε άτομα άνω των 50 ετών. Είναι συχνότερα σε άνδρες. Η πρόγνωση και διάρκεια ζωής ενός ασθενή με λέμφωμα Hodgkin είναι πολύ υψηλή λόγω των νέων θεραπειών που εφαρμόζονται. Θεωρείται ιάσιμη μορφή στα αρχικά στάδια.

