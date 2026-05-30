Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Περιπέτεια υγείας για τον ενάμιση έτους γιο της – «Δυστυχώς από χθες…»

Η ζωή της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου άλλαξε οριστικά το Νοέμβριο του 2024, όταν έγινε μαμά για πρώτη φορά. Από τότε, η πρώην παίκτρια του Survivor έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο γιο της, ο οποίος πλέον αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της και τη μεγαλύτερη πηγή χαράς στην καθημερινότητά της.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους νέους γονείς, έτσι και η ίδια ήρθε αντιμέτωπη με μια μικρή περιπέτεια υγείας του μικρού της. Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, την Παρασκευή 29 Μαΐου, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς φίλους της ότι ο γιος της ταλαιπωρείται από κάτι που εμφανίστηκε στο αυτάκι του, με αποτέλεσμα να είναι ανήσυχος και να κλαίει.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς από χθες κάτι βγάλαμε στο αυτάκι μας εξωτερικά κ μας ταλαιπωρεί πολύ».

Μάλιστα, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποκάλυψε ότι μέχρι να φτάσει η ώρα του ραντεβού με τη γιατρό τους, χρειάστηκε να βρει ένα τρόπο για να κρατήσει το μικρό της απασχολημένο και ήρεμο.

«Έκλαιγε πριν κ εγώ βρήκα αυτό το κόλπο να τον απασχολήσω μέχρι να έρθει η ώρα της γιατρού μας», ανέφερε στο βίντεο που ανέβασε. Κλείνοντας την ανάρτησή της, η ίδια έστειλε μια ευχή για όλα τα παιδιά, γράφοντας: «Υγεία στα παιδάκια όλου του κόσμου».

