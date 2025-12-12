Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου επανήλθε δριμύτερη και με διάθεση καθόλου διπλωματική, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok. Η εκρηκτική πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor πήρε θέση για κάτι που, όπως είπε η ίδια, την ξεπερνά: την κατάσταση της καθαριότητας στο μετρό και τη συμπεριφορά των επιβατών.

Ξεκινώντας, ανέφερε ότι μετά από καιρό αποφάσισε να μετακινηθεί με το μετρό, από το Ελληνικό έως το Αιγάλεω. Αυτό που αντιμετώπισε, όπως υποστηρίζει, την άφησε σοκαρισμένη. «Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά κι εγώ σήμερα μετά από πολύ καιρό πήρα το μετρό… Το τι μπόχα εισέπνευσα μέσα στο μετρό δεν λέγεται» είπε, περιγράφοντας με ανατριχιαστική λεπτομέρεια την εμπειρία της.

Τα καθίσματα; «Ήταν κατακίτρινα και μαύρα, είχαν να πλυθούν από τότε που κατασκευάστηκε το μετρό. Είναι κατουρημένα, κλασμένα, χ@σμένα, συγγνώμη κιόλας που μιλάω έτσι, αλλά δεν έχει σκεφτεί ένας άνθρωπος να τα καθαρίσει. Αν κάτσεις πάνω θα κολλήσεις τουλάχιστον ουρολοίμωξη».

Η γνωστή influencer συνέχισε λέγοντας ότι τελικά κρατήθηκε από τις λαβές, αλλά η κατάσταση έγινε δυσκολότερη όταν ένας νεαρός στάθηκε δίπλα της. «Με το που σηκώνει τη μασχάλη μου έρχεται μια μπόχα, να λιποθυμήσω. Και σκέφτομαι ότι δεν είμαστε στο 1821 που δεν είχαν σαπούνι, το νερό ρέει άφθονο και δεν έχει σχέση με την οικονομική δυνατότητα κανενός. Ξέρω ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα και το σπίτι τους λάμπει, ξέρω κι άλλους που έχουν μια οικονομική δυνατότητα, αλλά νομίζουν ότι αυτή είναι αρκετή. Όχι δεν είναι, η καθαριότητα είναι όλη η αρχοντιά και αν δεν είσαι καθαρός χάνεις την ταυτότητά σου».

Κλείνοντας, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και το κοινό. «Λοιπόν, προσέξτε τους εαυτούς σας και την καθαριότητά σας, γιατί δεν είστε μόνοι σας εκεί επιβάτες, είμαστε και εμείς. Γύρισα και έκανα τρεις φορές μπάνιο ολόσωμο και η μυρωδιά ήταν ακόμα εδώ. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι δυνατόν;».

