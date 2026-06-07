Το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Ηρώδειο για να απολαύσει τη συναυλία του καταξιωμένου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου με τίτλο «Στο παρόν».

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η γνωστή τραγουδίστρια Ευρυδίκη, η οποία συνοδευόταν από την πεθερά της γεγονός που αποδεικνύει με τη μητέρα του συντρόφου της διατηρεί άριστες σχέσεις.

Η Ευρυδίκη και η πεθερά της απήλαυσαν τη συναυλία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη και καμάρωσαν τον Μπόμπ Κατσιώνη, ο οποίος ήταν ένας από τους μουσικούς της βραδιάς.

Στο τέλος της συναυλίας η Ευρυδίκη φωτογραφήθηκε τόσο με τον αγαπημένο της όσο και με τη μητέρα του.

Ηρώ Σαΐα-Μπομπ Κατσιώνης-Δημήτρης Μπάσης

Σταύρος Ξαρχάκος-Μπομπ Κατσιώνης-Δημήτρης Μπάσης

Ευρυδίκη-Μπομπ Κατσιώνης με τη μητέρα του

Ευρυδίκη-Μπομπ Κατσιώνης

Η Ευρυδίκη και ο σύζυγός της, Μπομπ Κατσιώνης, οι οποίοι είναι μαζί σχεδόν δέκα χρόνια, αποκάλυψαν πώς έγινε η γνωριμία τους στις 30 Αυγούστου 2015 στο «Τετ Α Τετ».

«Είχα μπει στο στούντιο για να ακούσω ένα τραγούδι που είχε γράψει για εμένα. Προηγήθηκε ένα μήνυμα στο Facebook, 13 Αυγούστου διάβασα το μήνυμα, ήμασταν και οι δύο διακοπές. Απάντησα γιατί μου έκανε έκπληξη, είχα απορία ένας άνθρωπος σαν τον Μπομπ τι να σκέφτεται για μένα, τι να έχει γράψει για μένα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη metal σκηνή. Τον έψαξα λίγο περισσότερο απάντησα. 30 Αυγούστου γνωριστήκαμε. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι έκανε υπόκλιση» αποκάλυψε η Ευρυδίκη.

«Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα Πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά» είπε με τη σειρά του ο Μπομπ Κατσιώνης.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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