Εκτός προγράμματος βρέθηκε η Ευρυδίκη λόγω ενός προβλήματος υγείας, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram. Η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις για να αναρρώσει, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή δίπλα στον Χρήστο Δάντη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

«Αυτά είναι τα φάρμακά μου για τις επόμενες δύο βδομάδες… Δυστυχώς, αρρώστησα και θα χρειαστεί να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, με την ελπίδα να είμαι καλύτερα μέχρι το live της Παρασκευής με τον Χρήστο Δάντη – που είναι ήδη sold out εδώ και δύο βδομάδες – γιατί πραγματικά δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Θέλω όμως να πω και κάτι σημαντικό:

Όταν είμαστε άρρωστοι, οφείλουμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους γύρω μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση», έγραψε η Ευρυδίκη.

Η γνωστή τραγουδίστρια φέτος συνεργάζεται με τον Χρήστο Δάντη με τον οποίο κάθε Παρασκευή πραγματοποιούν Live εμφανίσεις. Οι δύο πετυχημένοι καλλιτέχνες βρίσκονται για πρώτη φορά στο ίδιο μουσικό σχήμα με τις διαχρονικές τους επιτυχίες.

