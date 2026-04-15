Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε δηλώσεις, την Τετάρτη 15/4, στην εκπομπή «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο, Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τις πασχαλινές διακοπές με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν και το γιο τους.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη βάφτιση του μικρού τους αλλά και στο ενδεχόμενο να μετακομίσουν μόνιμα στα Χανιά. «Περάσαμε τις διακοπές πολύ ήρεμα, οικογενειακά, μείναμε στην Αθήνα και ήταν πολύ ξεκούραστα.

Περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι με τον μικρό, το χαρήκαμε πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Για τη βάφτιση του γιου της, που θα γίνει το καλοκαίρι στην Κρήτη, ανέφερε: «Μια χαρά είναι οι προετοιμασίες για τη βάφτιση. Τα έχω κανονίσει όλα, είναι όλα έτοιμα».

Για το πτυχίο που πήρε ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν στην ψυχολογία, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε:

«Νιώθω περήφανη για εκείνον. Έχει καθαρή ψυχή, έχει καθαρά μάτια, είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι εκεί για όλους, είναι ο καλύτερος».

«Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά στο μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα-ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου. Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα», σχολίασε για το ενδεχόμενο να μετακομίσουν οικογενειακώς στην Κρήτη.

