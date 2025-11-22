Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και τις προκλήσεις της γέννας σε συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού, στο κανάλι της στο YouTube, αποκαλύπτοντας πώς αντιμετώπισε την έντονη τοκετοφοβία που την ταλαιπωρούσε πριν φέρει στον κόσμο το παιδί της.

«Πάντα ήμουν συνειδητοποιημένη με τη ζωή μου. Ήθελα παιδί, ήθελα οικογένεια, ήρθε αυτός ο άνθρωπος και προχωρήσαμε.

Τώρα καταλαβαίνω τις αντοχές μου, τη δύναμη που έχω μέσα μου», ανέφερε η δημοσιογράφος. Παράλληλα αποκάλυψε πως οι εμπειρίες άλλων γυναικών, της είχαν προκαλέσει έντονο άγχος, και κρίσεις πανικού, καθώς πίστευε ότι θα ουρλιάζει και θα δυσκολευτεί πολύ κατά τον τοκετό. «Δεν περίμενα ότι θα είχα μια ωραία γέννα. Είχα τοκετοφοβία και είχα ασπρίσει από το άγχος», εξομολογήθηκε.

Η Ευρυδίκη εξήγησε πως η στενή παρακολούθηση από τον γυναικολόγο της και οι συνεχείς εξετάσεις την βοήθησαν να ηρεμήσει: «Σε περίπτωση που θα γινόταν κάτι, θα γινόταν με καισαρική. Έκανα υπέρηχο κάθε εβδομάδα και ο γιατρός μου ήταν σίγουρος ότι θα γεννήσω».

Την ημέρα της γέννας, αν και αντιμετώπισε πόνους από το πρωί, τα νερά έσπασαν κατά την Πανσέληνο του Ελαφιού, όπως είχε προβλέψει ο γιατρός, και τελικά γέννησε φυσιολογικά μέσα σε 1,5 ώρα.

Με την εμπειρία αυτή, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανακάλυψε τη δύναμή της και επιβεβαίωσε πόσο σημαντική είναι η ψυχική προετοιμασία, η σωστή υποστήριξη και η πίστη στις αντοχές της κάθε γυναίκας κατά τη γέννα.

Η δημοσιογράφος περιγράφει τη μητρότητα ως μία περίοδο που αποκαλύπτει αθέατες πηγές δύναμης και θάρρους.

