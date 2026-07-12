Η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, αφού ο γιος τους γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική στιγμή, το ζευγάρι διοργάνωσε μια όμορφη οικογενειακή γιορτή στο σπίτι, επιλέγοντας να γιορτάσει σε στενό κύκλο. Ο χώρος στολίστηκε με μπαλόνια και παιχνίδια, δημιουργώντας ένα χαρούμενο σκηνικό για το μικρό εορτάζοντα.

Μέσα από ένα υπέροχο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτή, με τον ενός έτους γιο τους να εξερευνά με περιέργεια τις διακοσμήσεις και τα δώρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η δημοσιογράφος έγραψε: «365 μέρες μαζί σου. Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας. Γεμάτη αγάπη, γέλια, φως και στιγμές που θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Να θυμάσαι πάντα πως όπου κι αν σε οδηγήσει η ζωή, εμείς θα είμαστε εδώ. Να σε αγαπάμε, να σε στηρίζουμε και να σε χειροκροτούμε σε κάθε σου βήμα».

«Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά baby μας! Η μαμά & ο μπαμπάς».

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki Valavani Morgan (@evridiki_valavani)

govastiletto.gr – Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βαφτίζουν την Κυριακή τον γιο τους – Από το πρώτο φιλί μέχρι τον θρησκευτικό γάμο στα Χανιά