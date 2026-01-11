Ήταν 11 Ιουλίου 2025 όταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό Γρηγόρη Μόργκαν και η ζωή τους άλλαξε ολοκληρωτικά.

Σήμερα 11 Ιανουαρίου, ο γιος του ζευγαριού κλείνει έξι μήνες ζωής και η αθλητικογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός θέλησε να κάνει μια τρυφερή δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «6 μήνες αυτού του μικροσκοπικού ανθρώπου και ατελείωτης αγάπης».

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, παντρεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 2024 ενώ από τον Ιούλιο του 2025 που ήρθε στη ζωή ο γιος τους, απολαμβάνουν την οικογενειακή ζωή, φροντίζοντας να βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στο παιδί τους.

Άλλωστε, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει μιλήσει, σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, ανοιχτά για την απόφασή της να απέχει προσωρινά από την τηλεόραση, προκειμένου να αφιερώσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στο μικρό της, τονίζοντας πόσο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη αισθάνεται ως μητέρα.

