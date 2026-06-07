Μια όμορφη οικογενειακή εξόρμηση πραγματοποίησαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Το ζευγάρι, συνοδευόμενο από τον γιο του, έδωσε το «παρών» στο BeWell Festival που διοργανώνουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο παλμός της διοργάνωσης χτυπά δυνατά στο BeWell Stage, το κεντρικό σημείο αναφοράς του φεστιβάλ. Εκεί, η ενέργεια απογειώνεται με ένα non-stop πρόγραμμα που περιλαμβάνει live workouts, μουσικά events, εντυπωσιακά performances, challenges και εκπλήξεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά, επιλέγοντας για τη σημαντική αυτή στιγμή ένα ειδυλλιακό σκηνικό στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα Κισάμου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή τους.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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