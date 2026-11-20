Σε γιορτινό κλίμα μπήκαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, οι οποίοι στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους μαζί με τον ενάμιση έτους γιο τους.

Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από την οικογενειακή αυτή δραστηριότητα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, δίνοντας το δικό του σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Το βίντεο από τον στολισμό

Στο βίντεο που δημοσίευσαν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ετοιμάζουν το δέντρο και περνούν τα λαμπάκια, ενώ ο μικρός τους βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους, γεμίζοντας τον χώρο με παιδική ζωντάνια.

Οι τρεις τους απολαμβάνουν τη διαδικασία, σε μια στιγμή που αποτυπώνει την οικογενειακή τους καθημερινότητα και τη χαρά των κοινών τους στιγμών.

Τα πρώτα Χριστούγεννα που θα απολαύσει περισσότερο ο γιος τους

Η φετινή γιορτινή προετοιμασία έχει διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με πέρυσι. Τότε, ο γιος τους ήταν ακόμη πολύ μικρός για να αντιληφθεί τι συνέβαινε γύρω του. Φέτος, σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά στον στολισμό και να ανακαλύψει μαζί με τους γονείς του τη χαρά των Χριστουγέννων.

Govastiletto.gr – Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πρώτες διακοπές με τον γιο της και τον Γρηγόρη