Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε συγκινητική ατμόσφαιρα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη, η οποία ανέλαβε να βαφτίσει τον μικρό. Ο γιος του ζευγαριού πήρε τα ονόματα Ιάσονας και Παναγιώτης.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε μόλις μια ημέρα μετά τα πρώτα γενέθλια του μικρού, ο οποίος έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του, κάνοντας το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο ακόμη πιο ξεχωριστό για την οικογένεια.

Τις πρώτες εικόνες από τη βάφτιση μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι καλεσμένοι του ζευγαριού, κοινοποιώντας φωτογραφίες και βίντεο.

Μέσα από τις αναρτήσεις τους αποκαλύφθηκαν στιγμιότυπα από το μυστήριο, ενώ δεν έλειψαν και οι ευχές για τον μικρό Ιάσονα – Παναγιώτη και την οικογένειά του.

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