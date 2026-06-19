Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ετοιμάζονται να βαφτίσουν τον γιο τους, με τους ίδιους να ανεβάζουν στα social media διάφορα στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες.

Το ζευγάρι μετρά αντίστροφα για την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους, ενώ όπως αποκάλυψε η ραδιοφωνική παραγωγός το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο με αρχές Ιουλίου.

Αρχικά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στην εκπομπή Super Κατερίνα: «Μεγάλωσε το παιδάκι μου, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Περνάμε πάρα πολύ ωραίο χρόνο μαζί, γενικότερα είναι έτσι πολύ δραστήριο παιδάκι, τώρα είναι στη φάση που είναι κολλημένος σε εμένα, πέρασε μία φάση που ήταν κολλημένος πάνω στον μπαμπά του και εγώ τώρα ήμουν “δεν με θέλει το παιδί μου” και κάτι τέτοια. Όταν κλαίει είναι με τον μπαμπά, όταν θέλει παιχνίδι είναι με την μαμά. Εμφανισιακά μοιάζει με τον μπαμπά του, όλοι λένε ότι μοιάζει με εμένα, θεωρώ ότι έχει πάρει στοιχεία και από τους δύο».

Μιλώντας για την βάφτιση του γιου της, εξομολογήθηκε: «Ετοιμαζόμαστε για την βάπτιση, δεν θα αποκαλύψω τίποτα. Η Όλγα Φαρμάκη θα είναι η νονά σίγουρα και θα είναι και ένας παιδικός φίλος, κολλητός φίλος του άντρα μου. Μετράμε αντίστροφα, αυτό μπορώ να αποκαλύψω μόνο. Το όνομα σίγουρα όχι, θα το μάθετε. Δεν θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο» αποκάλυψε. Μάλιστα, μιλώντας για το μέλλον της στο ραδιόφωνο αλλά και την τηλεόραση, τόνισε: «Δεν έχουμε κουβεντιάσει για του χρόνου για το ραδιόφωνο, αλλά είναι πολύ καλά τα πράγματα θέλω να συνεχίσω, νομίζω ότι είναι όλα καλά. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση για κάτι τηλεοπτικό ακόμα, με χαρά αν έρθει, αν δεν έρθει δεν πειράζει κιόλας».

govastiletto.gr – Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οικογενειακή έξοδος στο ΟΑΚΑ μαζί με τον γιο τους