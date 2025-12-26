Τα πιο μαγικά Χριστούγεννα της ζωής τους βιώνουν φέτος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, καθώς είναι οι πρώτες γιορτές που περνούν αγκαλιά με τον γιο τους. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός θέλησε να μοιραστεί αυτή την ευτυχία με τους ακολούθους της, ανεβάζοντας ανήμερα των Χριστουγέννων μια υπέροχη οικογενειακή φωτογραφία μπροστά στο στολισμένο δέντρο, αποτυπώνοντας την απόλυτη οικογενειακή θαλπωρή.

«Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας στην δική σας» έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην ανάρτησή της, ποζάροντας μαζί με τον γιο της και τον σύζυγό της, φορώντας μάλιστα ασορτί πιτζάμες!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki Valavani (@evridiki_valavani)

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη στο Super Κατερίνα, όπου μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου για τον 5 μηνών γιο της. Επίσης, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην σχέση της με τον Γρηγόρη Μόργκαν και την όμορφη οικογένεια που δημιούργησαν.

Για την απόφασή της φέτος να βρίσκεται μόνο στο ραδιόφωνο, ανέφερε: «Είναι πολύ μωρό, ήθελα να το ζήσω. Να είμαστε μαζί σε αυτό! Θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση αλλά έχω αποφασίσει να είμαι με το μωρό».

Για τον Γρηγόρη Μόργκαν, με τον οποίο παντρεύτηκαν πριν από δυο χρόνια στην Κρήτη με 80 άτομα καλεσμένους, εξομολογήθηκε: «Είναι το άλλο μου ολόκληρο γιατί δεν μου αρέσει να λέω το άλλο μου μισό. Είναι υποστηρικτικός. Είναι ο ιδανικός σύντροφος σε όλα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναpώ αν δεν τον είχα σε αυτή την περίοδο μαζί μου, δεν ξέρω τι θα έκανα».

govastiletto.gr -Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στόλισε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον γιο της