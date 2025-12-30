Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν κρατούν εδώ και λίγους μήνες στην αγκαλιά τους το πρώτο παιδί τους και η ευτυχία που ζουν δεν περιγράφεται με λόγια.

Πριν ακριβώς ένα χρόνο, τα Χριστούγεννα του 2024, όταν η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, πήρε την απόφαση να ενημερώσει τόσο την οικογένειά της όσο και τους φίλους της για το χαρμόσυνο γεγονός, μαγνητοσκοπώντας τις αντιδράσεις τους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Πέρσι τέτοια εποχή, το πιο όμορφο μυστικό ειπώθηκε πρώτη φορά δυνατά. Και κάπως έτσι… το μοιραστήκαμε με την οικογένεια και τους φίλους μας. Δείτε το μέχρι το τέλος γιατί έχει EPIC αντιδράσεις!».

Όπως θα δεις, τόσο οι γονείς της, τα πεθερικά της αλλά και οι κολλητοί φίλοι της δεν σταμάτησαν να κλαίνε και να φωνάζουν με ενθουσιασμό για την εγκυμοσύνη της.

