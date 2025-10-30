Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίστηκε στο πλατό του «Πρωινού» και μίλησε ανοιχτά για τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά, αλλά και για τη σχέση της με τον Γρηγόρη Μόργκαν μετά τη γέννηση του γιου τους.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τη στιγμή που πήρε για πρώτη φορά το μωρό στην αγκαλιά της ως τη πιο δυνατή εμπειρία της ζωής της, λέγοντας πως «ήταν ό,τι πιο συγκινητικό και όμορφο έχω ζήσει».

Όπως αποκάλυψε, παρότι η ζωή τους έχει αλλάξει, προσπαθούν πάντα να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον: «Δεν τον έχω παραμελήσει – απλώς αυτή την περίοδο το παιδί είναι προτεραιότητα και για τους δυο μας.

Μόλις κοιμηθεί, ψάχνουμε μικρές στιγμές για να τις μοιραστούμε μαζί. Έχουμε και μια υπέροχη κυρία που μας βοηθά, καθώς και τις γιαγιάδες, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο».

Η Ευρυδίκη αποκάλυψε ακόμη ότι από την αρχή είχε νιώσει πως ο Γρηγόρης θα ήταν ο πατέρας του παιδιού της: «Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Όταν μοιράζεσαι ίδιους στόχους και βλέπεις στον άλλον καθαρότητα και αγνότητα, απλώς το ξέρεις.

Ο Γρηγόρης έχει πολύ καθαρή ψυχή, είναι υπομονετικός και σταθερός. Αν δεν τον είχα δίπλα μου αυτούς τους τρεις μήνες, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τα είχα καταφέρει».