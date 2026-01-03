Σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έκοψαν τη βασιλόπιτά τους, με τον μικρό τους γιο να κερδίζει το φλουρί και να κλέβει την παράσταση.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρούμενη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας φωτογραφίες στις οποίες ο 5 μηνών μικρός τους κρατάει το φλουρί στα χέρια του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ευρυδίκη σχολίασε με τρυφερότητα: «Μικροσκοπικά χέρια, γιγάντια τύχη».

Η δημοσιογράφος φαίνεται να απολαμβάνει πλήρως τον ρόλο της ως μητέρα, ενώ ο Γρηγόρης Μόργκαν στέκεται συνεχώς δίπλα τους, δημιουργώντας όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Govastiletto.gr – Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στόλισε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον γιο της