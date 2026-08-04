Το φετινό καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς απολαμβάνουν τις πρώτες τους ξέγνοιαστες οικογενειακές διακοπές μαζί με τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα – Παναγιώτη.

Το ζευγάρι έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και περνά στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, αφιερώνοντας όλο τον χρόνο του στον μικρό τους.

Πλέον, ο Ιάσονας βρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να εξερευνά το περιβάλλον, να παίζει στην άμμο και να ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του, κάνοντας τις διακοπές ακόμα πιο ξεχωριστές για όλη την οικογένεια.

Οι ημέρες τους κυλούν με βόλτες, παιχνίδια στην παραλία, βουτιές και όμορφες οικογενειακές στιγμές, δημιουργώντας αναμνήσεις που, όπως φαίνεται, θα τους συνοδεύουν για πάντα.

Η Ευριδίκη δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μεταφέροντας το κλίμα της οικογένειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki Valavani Morgan (@evridiki_valavani)

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