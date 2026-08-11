Με τη θάλασσα και το surf επιλέγει να περνά τον ελεύθερο χρόνο της στις καλοκαιρινές της διακοπές η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, βρίσκοντας έναν διαφορετικό τρόπο να απολαμβάνει την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός συνεχίζει τις διακοπές της μαζί με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους, Jason.

Αυτή τη φορά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τη θάλασσα, στο οποίο την βλέπουμε πάνω στη σανίδα να δοκιμάζει τις ικανότητές της στα κύματα.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δραστηριότητα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τους ρυθμούς και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο με έναν χαρακτηριστικό ήχο, μέσα από τον οποίο περνά το δικό της καλοκαιρινό μήνυμα: κανείς να μην την ενοχλήσει με τηλεφωνήματα ή μηνύματα. Ένα διαφορετικό και άκρως καλοκαιρινό «do not disturb», με τη θάλασσα να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για λίγες στιγμές απόλυτης αποσύνδεσης.

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