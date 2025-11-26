Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που έγινε μητέρα φέτος το καλοκαίρι, ζει τις πρώτες γιορτές μαζί με τον γιο της και τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή.

Η ραδιοφωνική παραγωγός αποφάσισε να στολίσει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο νωρίς, έχοντας τη βοήθεια της μητέρας της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, φαίνονται οι δυο γυναίκες να βάζουν λαμπάκια στο δέντρο, ενώ ο μικρός τις παρακολουθεί από την κούνια του, παίρνει φιλιά και συμμετέχει στα παιχνιδιάρικα στιγμιότυπα.

Το σκηνικό ξεχειλίζει οικογενειακή ζεστασιά, με την Ευρυδίκη να μοιράζεται την χαρά και την τρυφερότητα της πρώτης γιορτινής εμπειρίας με το μωρό της.

